Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, faziletleri nelerdir? 2022 Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır, mübarek ay ne zaman idrak edilecek?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından paylaşılan bilgi doğrultusunda 2021 yılında Zilhicce ayı 11 Temmuz'da başlayacak. Zilhicce Ayı, Hicri Takvim'e göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul ediliyor. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.

ZİLHİCCE NE DEMEKTİR?

Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.