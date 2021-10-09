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Giriş Tarihi: 9.10.2021 20:55

Zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı

Bolu’da, sanayi sitesi’nden D100 Karayolu’na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D100 Karayolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Özcan idaresindeki otomobil, sanayi sitesinden ters yönden D100 karayoluna çıkan Orhan Karacan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Mahmut Uygur yönetimindeki başka otomobil ise, sanayi sitesine giriş yaptığı sırada kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, Engin Özcan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı
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