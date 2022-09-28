Zincirleme kazada 3 genç can verdi

Diyarbakır'ınÇermik ilçesinde ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı. Zincirleme kazada, Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır 8 kişi de yaralandı. Antalya'da önceki gece, yaya geçidinden geçen Çağrı Aktaş (30), yanında duran 2 otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme tokat dövüldü. Aktaş, bulunduğu yere yığılıp kaldı. Karanlıkta kendisini fark etmeyen bir ticari taksinin üzerinden geçtiği Aktaş öldü.
Antalya'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Eren (27), 6 gün sonra öldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs çarpan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un dedesi Şükrü Ak (86), kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 8 yaşındaki H.U. otomobilin çarpması sonucu öldü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Dural (45), Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hasan Odabaş (78), Ankara'nın Mamak ilçesinde, park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü E.K., Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktör römorkunun altında kalan Aslı Avşar (31), Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Kadir Tören (65), Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Çelik hayatını kaybetti.