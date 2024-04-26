Zıpkınlı saldırıya 4 buçuk yıl hapis istemi

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Emre K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından evinde gözaltına alındı. Zıpkın da polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Emre K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mağdur Emre A'nın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede zıpkın silah sayılırken şüpheli Emre K'nın kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan şüpheli Emre K'nın ifadesinde zıpkını kendini korumak için savurduğunu ve bu sırada Emre A'nın yaralandığını söylediği öğrenildi.