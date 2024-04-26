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Giriş Tarihi: 26.4.2024 07:14

Zıpkınlı saldırıya 4 buçuk yıl hapis istemi

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Sahilde vakit geçiren Emre A. ve Emre K. laf atma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi ile ikili kavgaya tutuştu. Emre K, yanında bulunan zıpkını Emre A'nın bacağına sapladı ve olay yerinden kaçtı. Talihsiz Emre A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağında zıpkın ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zıpkın hastanede kontrollü bir şekilde çıkarıldı ve Emre A. bir süre sonra taburcu edildi.

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Zıpkınlı saldırıya 4 buçuk yıl hapis istemi

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Emre K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından evinde gözaltına alındı. Zıpkın da polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Emre K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


4.5 YIL HAPSİ İSTENDİ
Mağdur Emre A'nın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede zıpkın silah sayılırken şüpheli Emre K'nın kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan şüpheli Emre K'nın ifadesinde zıpkını kendini korumak için savurduğunu ve bu sırada Emre A'nın yaralandığını söylediği öğrenildi.

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Zıpkınlı saldırıya 4 buçuk yıl hapis istemi
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