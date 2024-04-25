Zıpkınlı saldırıya 4.5 yıl hapis istendi

Geçen yıl eylül ayında İstanbul Bakırköy'de meydana gelen ve kamuoyunda zıpkınlı saldırı olarak bilinen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy'de Emre A. ve Emre K. arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönünce, Emre K. yanında bulunan zıpkını Emre A.'nın bacağına saplamıştı. Emre A. olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılmış ve zıpkın kontrollü bir şekilde çıkartılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Emre K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mağdur Emre A.'nın şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede zıpkın silah sayılırken şüpheli Emre K.'nın kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan şüpheli Emre K.'nın ifadesinde zıpkını kendini korumak için savurduğunu ve bu sırada Emre A.'nın yaralandığını söylediği öğrenildi.