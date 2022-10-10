Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri gündemde en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında yapılan emekli zammı sonrası en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseldi. Akabinde müşteri kazanmak isteyen bankaların maaş promosyonu yarışı başladı. En yüksek emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'yi bulurken banka banka promosyon kampanyaları merak edildi. Bu noktada ek gelir elde etmek isteyen emekliler, ''Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve maaş taşıma işlemleri hakkında merak edilenler…
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?
Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,
1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!
Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şube,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
KAMU BANKALARI YARIŞA GİRİYOR!
Emekli promosyon tutarları emekli ve memur Temmuz zammı sonrası geçmiş dönemlere göre neredeyse 10 kat artarken, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları emekli promosyonu tutarlarını güncellememişti. Son gelen bilgilere göre 3 banka Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaş promosyon teklifini sundu.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, köşesinde emekli promosyon yarışına Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da katılacağını yazarken, Hazine ve Bakanlığı'na sunulan promosyon tutarını açıkladı.
Güngör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
''Öğrendiğime göre, rekabette daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yapmış... Hatta bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sunmuş...
Teklife göre, hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor. Yani emekli maaşı düşük olan da yüksek olan da aynı promosyonu alacak.
(Bilenler vardır, özel bankaların yüksek promosyonlarında maaş miktarı belirleyici... Maaşı 2.500 TL'den düşük olanlar 5 bin TL, yüksek olanlar 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 TL alabiliyor. Hatta birçok özel banka kendisine gelen emekliye kredi kartı pazarlıyor, elektrik-gaztelefon fatura ödemesini bankadan yapmasını istiyor.)
Bakanlık, rakamın 7.500 TL'ye çıkarılması taraftarı...
Tabii, hesaplayınca bu da epey maliyetli oluyor. Zira, kamu bankalarından emekli aylığı alan neredeyse 7 milyon kişi var.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyası başlıyor! Masadaki rakam belli oldu: Banka promosyonu için yeni gelişme!
Velhasıl, konu hâlâ masada... Sanırım miktarla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.''