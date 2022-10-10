Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu?

Güngör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Öğrendiğime göre, rekabette daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yapmış... Hatta bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sunmuş...

Teklife göre, hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor. Yani emekli maaşı düşük olan da yüksek olan da aynı promosyonu alacak.

(Bilenler vardır, özel bankaların yüksek promosyonlarında maaş miktarı belirleyici... Maaşı 2.500 TL'den düşük olanlar 5 bin TL, yüksek olanlar 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 TL alabiliyor. Hatta birçok özel banka kendisine gelen emekliye kredi kartı pazarlıyor, elektrik-gaztelefon fatura ödemesini bankadan yapmasını istiyor.)

Bakanlık, rakamın 7.500 TL'ye çıkarılması taraftarı...

Tabii, hesaplayınca bu da epey maliyetli oluyor. Zira, kamu bankalarından emekli aylığı alan neredeyse 7 milyon kişi var.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın emekli promosyon kampanyası başlıyor! Masadaki rakam belli oldu: Banka promosyonu için yeni gelişme!

Velhasıl, konu hâlâ masada... Sanırım miktarla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.''