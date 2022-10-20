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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Zonguldak, Filyos tünellerini bekliyor

Zonguldak’ı, Türkiye’nin mega projesi Filyos Vadisi’ne bağlayacak tünel çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, “Yollar bittiğinde Zonguldak kuzeyin parlayan yıldızı olacak” dedi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak, Filyos tünellerini bekliyor
Filyos Vadisi Projesi sayesinde Zonguldak'tan Filyos'a kadar normalde 1 saatlik yol 16 dakikaya düşecek. Şehrin her köşesinde çalışmalar hızla ilerlerken, Zonguldak'ın Filyos Projesi'ne bağlanması için geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Teoman Durali tünelleri ile Zonguldak - Kilimli arası mesafe yarım saatten 5 dakikaya inmişti. Kilimli-Muslu arası 2. etap, Muslu- Filyos arası 3. etap tüneller ve karayolu çalışmaları da sürüyor. Proje hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı; "Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Filyos Vadisi Projesi'ne ulaşımın kolaylaştırılması bölge insanı için çok büyük öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan 2. ve 3. Etap yol projeleri aralıksız sürdürülmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Burada ilk etapta 12 bin kişinin istihdamı bekleniyor. Bu yol tamamlandığında, Zonguldak'ta artık transit bir yol üzerinde bir şehir olacak. Zonguldak bundan sonrası için kalkınmaya, göç almaya, nüfusunu artırmaya bundan sonrası için mahkûm ve 'Kuzeyin Yıldızı' olacaktır."

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Zonguldak, Filyos tünellerini bekliyor
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