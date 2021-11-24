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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:49 Son Güncelleme: 24.11.2021 16:01

Zonguldak'ta kan donduran kaçış! Hastane tuvaletinde doğum yaptı

DHA
Zonguldak’ta kan donduran kaçış! Hastane tuvaletinde doğum yaptı

Zonguldak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle gelen S.K (20) hastane tuvaletinde doğum yaptı. Bebeği bırakıp kaçmaya çalışırken yakalanan cani anne S.K., ifadesinde, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını söyledi. Tüyler ürperten olayın ayrıntıları....

Olay, dün akşam saatlerinde, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran S.K., bir süre sonra gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı.

S.K., bebeği bırakıp tuvaletten çıktı. Bu sırada bebek ağlayınca, hastaneden ayrılmaya çalışan S.K., sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

Hemşirelerin aldığı erkek bebek, yapılan sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İfadesi alınan S.K.'nin, hamileliğini ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bebeği tedavisinin ardından koruma altına alacağı bildirildi.

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Zonguldak'ta kan donduran kaçış! Hastane tuvaletinde doğum yaptı
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