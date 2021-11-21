Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta kan donduran olay! Başı bedeninden kopmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:00

Zonguldak'ta kan donduran olay! Başı bedeninden kopmuş halde bulundu

İHA
Zonguldak’ta kan donduran olay! Başı bedeninden kopmuş halde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 70 yaşındaki Mustafa Keleş’in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti.

BAŞI BEDENİNDEN KOPMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta kan donduran olay! Başı bedeninden kopmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA