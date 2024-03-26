Zorba müdüre 3 yıl hapis cezası

Mersin'de 15 Aralık'ta hastaneden çıkan Hamdiye (71) ve Ramazan Polat (77) çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan (53) ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Zorba baba oğul gözaltına alındı. İsmet Turan, Hamdiye Polat ve Ramazan Polat hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar, dün 4. kez hakim karşısına çıktı. İsmet Turan, 'kasten yaralama'ktan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. A.O.T.'nin çocuk mahkemesindeki davası sürüyor.