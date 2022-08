Zorla fuhuş yaptıran çete tutuklandı! 2 ayrı evden zorla fuhuş yaptırılan 5 mağdur çıktı

Ankara'da G.K. hakkında fuhuş ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda G.K.'nin iki farklı adreste aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu toplam 5 mağduru fuhuşa zorladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında G.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.E, H.M, A.Z, S.K ve M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden AZ, GK, HM ve ME tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.