Zorlu’nun kızına tadilat şoku! İmara aykırı tadilat yaptırmış

Türkiye'nin en ünlü işdamlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu'nun Bebek'teki evi başına bela oldu. Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, Beşiktaş Bebek'teki evinde geçtiğimiz yıl tadilat yapmak istedi. İddiaya göre bunun için bir mimarlık firmasıyla anlaşan Zorlu'nun evinde teras, balkon ve bir takım daha tadilatlar yapıldı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde söz konu taşınmazda projeye aykırı olarak bir takım mahaller yapıldığı belirlendi.

MEVZUATA AYKIRI TADİLAT

Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonrası durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Yürütülen soruşturmada, mülk sahibi Şule Zorlu'nun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Genç iş insanı Zorlu söz konusu evin kendisine ait olduğunu, tadilat işlemleri yaptırmak istediğini, bu nedenle mimar Mustafa K. İle anlaştığını ifade etti.

Mimar ile yaptıkları anlaşma gereği evde birtakım tadilatlar yapıldığını beyan eden Zorlu, yapılan tadilatların yüklenici firma tarafından mevzuata göre yapıldığını, olayla ilgili kendisinin kusuru olmadığını, beyan etti. Zorlu, mimarla yaptıkları tadilat sözleşmesinin bir örneğini de delil olarak savcılığa sundu.

MİMARA DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonucunda Zorlu hakkında takipsizlik kararı verirken, mevzuata aykırı işlem yapan mimar hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan dava açıldı.