Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden polis memuru tahliye edildi

Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, 2 kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden olmuştu. Düzenlenen iddianamede polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

GASPÇILAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu polis A.D. ve ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın anne ve babası yakınlarıyla birlikte katıldı. Hakim, keşif sonrasında hazırlanan raporun ve olay yerine ait görüntülerin içeriğinin incelendiği raporların dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, sanık polis memuru A.D.'nin 3 kez ateş ettiği, A.D.'nin motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız'ın yere düştüğü belirtildi. Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan sanıklar tanık olarak dinlendi.

GASPÇI ''ZUHAL BİZİM MAHALLEMİZİN KIZIDIR''

Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan Hüseyin Yetkin tanık olarak dinlendi. Yetkin, ''Gasp olayı ile ilgili aracın sahibi geldi sandım. Merdivenden inen şahıs polis olduğunu söylemedi. Doğrudan elini beline götürdü. Silahı çıkarıp bize doğrultunca biz de motorlarımızla sola doğru manevra yaptık. Polis 'dur' diye kesinlikle ikazda bulunmadı bize. Farları yaktık, üzerimizde silah, bıçak vs. suç aleti yoktu kesinlikle. Akşam sularıydı, güneş batmıştı. Ama merdivenin önü aydınlıktı. Sokak lambaları yanıyordu. Sola doğru gitmeye başladık. Döndüğümüz yer de aydınlıktı. Bizim arkamızdan 1 şarjör mermi boşaltıldı. 10-13 silah sesi duydum arkamızdan. Atış uyarı atışı değildi canımıza kast etmek amacıyla açılan bir ateşi. Zuhal Ebrar kardeşimiz bizim mahallenin kızıdır. 'Ahh' diyerek birinin yere düştüğünü duydum. Bu sırada silah ateşlenmeye devam edince ben durup yardım edemedim. Kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

''2-3 ŞARJÖR BOŞALTTILAR''

Tanık Selçuk Çubuker, "Olay günü arkadaşlarımla oturuyorduk. Merdivenlerden sivil biri indi. Elini beline götürdü. Ben hasım sahibi bir insanım daha önce de vurulduğum için hasımlarımdan biri sanıp motosikletle kaçmaya başladım. Hüseyin de motosikletle kaçtı. Ben motosiklete binip döner dönmez ateş edildi. Arkamızdan 2-3 şarjör boşalttılar. Biz orada otururken kapalı bir bayanın merdivenlerin önünden geçtiğini gördüm. Hava kararmaya başlamıştı. Merdivenlerin önü aydınlıktı ama kaçış istikametimiz karanlıktı. Sokak lambaları yanmıyordu. Ben kaçarken daha önce gördüğüm bayanın yerde yattığını gördüm. Daha sonradan bayanın vefat ettiğini duyunca ertesi gün gidip teslim oldum. Olay anında üstümüzde silah yoktu. En az iki kişi ateş etti ama o anki korkuyla dönüp bakamadım'' dedi.

POLİS MEMURU TANIKLIK YAPTI

Silahlı yağma suçundan aranan tanıkların yerini polislere bildiren polis memuru Münir B.'de duruşmada tanık olarak dinlendi. Selçuk Çubuker ve Hüseyin Yetkin'in silahlı yağma suçundan arandığını söyleyen Münir B., "Bu kişiler bölgemizde 10 gün içinde 7-8 tane silahlı yağma olayına karıştı. Olayı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği takip ediyordu. Bizim bölgemiz olduğu için bizden yardım istediler. Olay yerine gitmedim" dedi.

''PİŞMANLIK BELİRTİSİ GÖSTERSE ŞİKÂYETİMİZDEN VAZGEÇECEKTİK''

Tanık beyanlarının ardından söz verilen anne Dilek Yıldız, "Sanığın ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımı kasten ve bilerek vurduklarını düşünüyorum. Bu adam hiç pişman değil. Polis polisi tutuyor. Kimse benim kızımın ölümünü konuşmuyor. Hepsi sanığı korumaya çalışıyor" dedi. Baba Zekeriya Yıldız ise, "Sanık eğer biraz pişmanlık belirtisi gösterse şikayetimizden vazgeçecektik. Ancak pişmanlık göstermiyor. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz" dedi.

TAHLİYEYE TEPKİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis A.D.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından genç kızın annesi duruşma salonunda ''Tahliye ettiniz o zaman bende bunu öldüreceğim'' diyerek isyan etti. Duruşma çıkışında ise aile yakınlarıyla polis ve güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın yaşanmasına neden olan gasp sanıklarından Selçuk Çubuker'in eşi tahliyeye tepki gösterenler arasındaydı.