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TİMUR SIRT
15 Mart 2019, Cuma TİMUR SIRT

5G şebekesi görüntümüzü ışınlamayı başarıyor

TELEKOM şirketleri 5G senaryoları için sürekli yeni uygulamaları test ediyor. Böylece 5G şebekesinde kullanılacak uygulamalar konusunda yeni senaryolar oluşturulabiliyor. , 5G'nin temel mimarilerinden olan (Cloud- RAN) teknolojisini deneyen ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom, Nokia'nın yeni Bulut Radyo Erişim Şebekesi teknolojisini denedi. Düşük gecikmelerle yüksek kapasitede veri aktarımına olanak tanıyan ürünün demosunda yeni bulut mimari çözümleri, 3 boyutlu video yerleştirme tekniği kullanılarak tanıtıldı. Demoda, Nokia'nın Airscale Cloud- RAN mimarisi kullanılarak, uzakta bulunan bir kişinin yüksek kaliteli 3 boyutlu hareketli görüntüsü, bulunduğu ortamdan soyutlandı ve demo alanında bulunan cep telefonu ekranının kamera görüntüsü üzerine yerleştirildi. Katılımcılar, başka bir ortamda gezinen bu kişinin önceden kaydedilmiş görüntüsünü, demo telefonu ekranı üzerinden yanlarındaymış gibi görerek "orada olma" hissi yaşatan bu yeni teknolojiyi deneyimlediler.

ÜRETİM HIZLANIYOR
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, daha az gecikme süresi ile yüksek kapasiteli veri aktarımı sağlayan yeni bulut mimarisi çözümünün mobil iletişim anlayışını yeniden şekillendireceğini belirtti. Kıraç, "Cloud-RAN teknolojisi yalnızca gerçeklik algımızı artıracak yeni servislerin oluşmasına zemin hazırlamakla kalmayacak; Endüstri 4.0 için hayati öneme sahip uygulamaların da önünü açarak üretim süreçlerinin hızlanması ve toplam kalite artışına hizmet edecek" dedi.

BULUTLA NE YAPILIR?
YENI 5G ve 4.5G destekli bulut mimari teknolojisi ile yapılacakların bununla da sınırlı olmadığını aktaran Kıraç şöyle konuştu: "Cloud-RAN teknolojisinin sunduğu yüksek erişim hızlarında düşük gecikme süreleri sayesinde, yakın gelecekte bizleri tümüyle konunun içine çekerek 'orada olma' hissi yaşatacak son kullanıcı uygulamaları hayatımızın sıradan bir parçası olacak. Bu sayede bir konferanstaki konuşmacıyı bulunduğumuz mekândaymış gibi görebilecek, bir konseri evimizde çalıyormuş gibi izleyebilecek, bir müzeyi gezerken tarihi bir sahnenin canlanmasına şahitlik edebilecek, stadyumda kaçırdığımız pozisyonun tekrarını izleyeceğiz."

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