İşini büyütmek isteyene destek

ENDEAVOR Türkiye'nin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen ScaleUp Programı'nın ikinci buluşması, 12 Mart'ta P&G Türkiye kampusünde gerçekleşti. Etkinliğe katılan P&G Avrupa IT Direktörü Nicolas Louit konuşmasında girişimciler için kurumsal firmalarla iş birliği yapma ve kurumsal satınalma süreçlerine ulaşma konusunda ipuçları verdi. Büyüme aşamasına ulaşmış girişimlere yönelik olarak 6 aylık bir hızlandırma program olarak tasarlanan, kapsamı ve hedef kitlesi itibarıyla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yeni ve farklı bir değer katan ScaleUp Programı, şirketlerin globalleşme ve büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yenilikçiliği ve araştırma gücüyle ikinci asrını devirmeye hazırlanan Procter & Gamble da düzenlenen yeni eğitimine ev sahipliği yaptı. P&G Türkiye kampüsünde gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından P&G Avrupa IT Direktörü Nicolas Louit'in de söz aldı. Louit konuşmasında yeni ufuklar açarak sürdürülebilir bir dünya çalışmalarına katkıda bulunan girişimler için kurumsal işbirliklerine dikkat çekti.