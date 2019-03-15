Dünya robot nüfusu hızla artıyor

BOĞAZIÇI Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu'nun düzenlediği Robotik konulu toplantıda, bu alanda dünya çapında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda "Dünyada ve Türkiye'de Robotik Alanında Yapılan Çalışmalarda Son Durum" üzerine Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Bozma katılımcılara bilgi verdi. 2015 yılı itibarıyla dünya robot nüfusunun 1.5 milyon olduğunu, 2019'da bu rakamın yüzde 12 artarak 2,5 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek bu alanda başı Asya ülkelerinin çektiğini kaydetti. Robotik alanda gelişmişliğin önemli göstergelerinden birinin "10 bin kişiye düşen robot sayısı" olduğu bilgisini veren Bozma, Türkiye'de bu rakamın 18 olduğunu, Asya genelinde ise 550 olduğunu belirtti. Türkiye'de toplam 8 bin robotun endüstriyel alanda kullanıldığını aktaran Prof. Bozma önümüzdeki 10-15 yıl içinde robotların üretimden ev hayatına, tarımdan güvenliğe hayatımızın bir parçası olacağını ekledi. Bozma, insanla birlikte etkileşime giren ve insana yardımcı olan robotların hayatımızda daha fazla olacağına dikkat çekti.



YOL HARİTASI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu'nun Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya Boğaziçi Üniversitesi'nin endüstri ile ilişkileri bağlamında özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik sağladığı katkılardan ve projelerden söz etti. Yerlikaya, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete girecek olan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni teknoparkı BUDOTEK bünyesinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu olarak yer alacaklarını, BUDOTEK'e katılan KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm yol haritası hazırladıklarını ve pilot çalışmalara dört şirket ile başladıklarını ekledi. Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu olarak İstanbul Sanayi Odası ve TÜRKKONFED gibi kurumlarla da bu çerçevede işbirliklerinin hayata geçirildiğini vurguladı.