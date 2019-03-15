Elektrikli bisiklete yeni nesil girişimler çare oldu

Çin’de 300 milyon elektrikli bisikletle yapılan hırsızlık vakaları teknolojik çözümler getirdi. Nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojiler çözüm adresi oldu

İSTANBUL'DA biz trafikle başa çıkmaya çalışırken diğer tarafta Çin, elektrikli bisiklet dağlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Paylaşım ekonomisi özellikle kalabalık nüfuslar için harika çözümler üretiyor. Elektrikli bisikletlerin şehir içinde pek çok sorunu çözebileceğini düşünebilirsiniz. Hava kirliliği gibi pek çok sorunuda çözebilirsiniz. Ancak dağ gibi büyüyen yeni sorunlarınız da olabilir. Çin'de elektrikli bisiklete sahip olan kişilerin sayısı 300 milyonu aşmış durumda. Ancak bu büyüme insanların yaşamlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda şehir yönetimi için de yeni çözümlere özel gereksinimleri de beraberinde getiriyor. Çin'in Henan eyaletinin başkenti olan Zhengzhou'da Belediye Kamu Güvenliği Bürosu tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2017 yılında şehir genelinde meydana gelen hırsızlık vakalarının yüzde 80'inde elektrikli bisiklet vakalarının söz konusu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, trafik kazalarının yüzde 30'undan fazlasına, yangınların ise yüzde 9'una elektrikli bisikletlerin de karıştığı ortaya çıkıyor. Ancak tüm bu sorunlara çözüm ve paylaşım ekonomisinin adil işlemesi için teknolojiden faydalanılıyor. Türkiye kültür olarak çok uzak olmadığı paylaşım ekonomisi konusunda girişimler yeni adımlar atılıyor. Ancak devlet ve belediyelerden daha çok destek alması şart.



KAZA VE HIRSIZLIK AZALIYOR

Düşünün trafik kazası ve yangınlarda neredeyse başrol ödülü alacak elektrikli bisikletler konusunda temel sorun üretim değil, kullanım kültürü ve standartlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani elektrikli bisiklet pillerinin üretimi, kullanım koşulları ve kalite standardı açısından denetlenmesi şart. Ancak birincil öncelik kullanım kültürünü geliştirmek olabilir. Sorunları gidermek için China Mobile, NB-IoT elektrikli bisiklet yönetim sistemi üzerinde Huawei ve Tendency ile birlikte yeni bir iş birliği hayata geçirdi. Bu kapsamda, mevcut elektrikli bisikletlerin NB-IoT, GPS ve BeiDou modülleri ile donatılmasıyla denetleniyor.



TEKNOLOJİ ÇÖZÜM ÜRETİYOR

YENI nesil teknolojileri kullanarak hırsızlık durumunda izleme, yangın uyarısı, aşırı güç alarmları ve trafik ihlali önleme, akıllı şehir trafiğini gözetleme, gibi kamu güvenliği özelinde pek çok mekanizma bulunuyor. Zhengzhou şehrinde halihazırda kullanılan internet tabanlı elektrikli bisiklet yönetim sistemi kapsamında, iki milyondan fazla NB-IoT özellikli elektrikli bisiklet kullanılmaya başlandı. Şehirde yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan ilk 10 proje arasına giren, Elektrikli Bisiklet Güvenliği Projesi başladıktan bir ay sonra, Zhengzhou Belediyesi lisanslı elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı özel bir ekip kurdu. Bu sistem sayesinde, elektrikli bisiklet hırsızlığının engellenme oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığı gözleniyor.