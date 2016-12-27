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Mardin'de terör operasyonu

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 10:22
Mardin'de terör operasyonu
Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince, bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ömerli İlçe Belediye Başkanı Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye hizmet binasında da arama çalışması başlattı.

Bazı şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltına alınan 3 kişinin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.