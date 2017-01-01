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Amberin Zaman 'yı övmek için fırsat kolluyor

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 11:05 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 11:15
Amberin Zaman PKK'yı övmek için fırsat kolluyor
Amberin Zaman PKK'yı övmek için fırsat kolluyor

Her fırsatta terör örgütü 'nın Suriye kolu 'yi öven Amberin Zaman, bu gece 'de gece kulübünde gerçekleşen hain saldırı sonrası da Twitter hesabından PKK'ya övgüler dizdi.

Türkiye, 'de düzenlenen terör saldırısının sarsıntısıyla 2017'ye girdi. Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

DEAŞ'I LANETLEYİP PKK'YA ÖVGÜ DİZİYOR

Yaralıların tedavisi devam ederken olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Hastane önlerinde acı bekleyişler sürerken gazeteci Amberin Zaman'dan tepki çeken tweet'ler art arda geldi.

Fransa'nın Nice şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra da terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantılarının önemine vurgu yapan Amberin Zaman, Ortaköy saldırısından sonra da aynı örgütleri işaret etti.

"HAİN DİYEBİLİRSİNİZ"

PKK'nın Suriye'deki uzantılarının 'a karşı en etkin güç olduğunu savunan Zaman, "Hain diyebilirsiniz ama gerçek bu" dedi.