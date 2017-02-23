Gülen Vakfı’nın eski yöneticisi darbecilerin ailelerine seslendi

Erzurum merkezli Gülen Vakfı’nın eski yöneticisi Ümit Akdemir, mahkemelerde ağız birliği ederek örgütü savunmaya devam eden FETÖ üyesi darbecilerin ailelerine seslendi: “Bu ifadelerle hala örgütsel faaliyet içerisinde olduklarını gösteriyorlar. İstedikleri kadar inkar etsinler 7-8 bin itirafçı herşeyi anlattı. FETÖ’yü koruyalım derken çocuklarınız ağırlaştırılmış müebbet cezası alacaklar. Sizi çeşitli vaatlerle kandırıyor olabilirler ama yakında Fetullah da tutuklanınca sizi koruyacak kimse kalmayacak. Çocuklarınıza kavuşmak istiyorsanız bu sapkın örgütten kurtarın ve devletin adaletine sığının.”

"EVLATLARINIZI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN KURTARMAK İSTİYORSANIZ…"

Başta Cumhurbaşkanı'na suikast davası ve Ömer Halisdemir'in öldürülmesi olmak üzere birçok önemli dava görülmeye başlandı. FETÖ'cü sanıkların neredeyse tamamı "Bizi asın ama FETÖ'cü demeyin" diyerek ağız birliği etmişçesine örgüt lideri Fetullah Gülen'i savundu. Oysa devletin elindeki belgeler ve binlerce itirafçının söyledikleri FETÖ'cü sanıkların yalanlarını ortaya koyuyor. FETÖ konusunda yaptığı analizlerle sık sık ekranlarda izlediğimiz Erzurum merkezli Gülen Vakfı'nın eski yöneticisi Ümit Akdemir Sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜLEN VAKFI'NIN ESKİ YÖNETİCİSİ ÜMİT AKDEMİR'İN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

BİLE BİLE FETÖ'YÜ İNKAR ETMELERİ ÖRGÜTSEL BAĞIN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

FETÖ davalarında bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Örgüt üyeleri ağırlaştırılmış müebbet cezası almayı hatta idam edilmeyi bile kabul ediyorlar. Ama kendilerine Fetullahçı denilmesini asla kabul etmiyorlar. Bu inanılmaz ifadeler ancak bir örgüt üyesinin kendisine yapılan telkinle söyleyeceği sözlerdir. Dava dosyasında kendilerinin FETÖ'cü olduğunu kanıtlayan belgeler olduğunu onlar da biliyor. İtirafçıların ifadelerinden de haberleri var. Ömür boyu hapis cezası alacak bir insan ancak örgütsel bir bağı olduğu için liderini korumaya çalışır. Bu ifadeler sanıkların tamamının örgütsel bağlarının devam ettiğini gösteriyor.

AİLELER EVLATLARINI KORUMAK İSTİYORSA ÖRGÜTTEN KOPARIP İTİRAFÇI OLMASINI SAĞLASIN

Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Kendilerine baskı yapıldığını biliyorum. Maaş bağlandığından da haberimiz var. Ama gerçekten evlatlarınızı seviyorsanız ve onlara kavuşmak istiyorsanız örgütle bağlarını koparmaları için elinizden geleni yapın. Örgütle bağlarını koparıp itirafçı olmaları tek çıkış yolu. Evlatlarınız o kadar FETÖ'nün etkisi altına girmiş ki "ben hayatım boyunca hapiste yatayım ama yeter ki Gülen'e zarar gelmesin" psikolojisi içerisindeler. Kendine merhamet etmeyene devlet neden merhamet etsin.

7-8 BİN İTİRAFÇI VE İSTİHBARAT BİLGİLERİ GERÇEĞİ ZATEN ORTAYA KOYUYOR.

Bu FETÖ'cü sahtekarlar biz mahkemede FETÖ'yü reddederek kurtuluruz zannediyorlar. Bu büyük bir yanılgı. Bu yöntemle hem alacakları cezanın katlanmasına neden oluyorlar hem de ailelerini perişan ediyorlar. Ayrıca bu davanın AİHM'den döneceği yönünde kendilerine FETÖ tarafından telkinde bulunuluyor. Peki 7-8 bin itirafçının verdiği ifadeler ne olacak? Devletin bu konudaki istihbarat faaliyeti ne olacak?

SONRAKİ İTİRAFLARIN BİR DEĞERİ OLMAZ

Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için örgütü gerçekten deşifre edecek şeyler söylenilmesi gerekir. Dolayısıyla bu davalar görülürken yapılan itirafların bir anlamı var. 6 ay sonra davalar bittikten sonra duyulan pişmanlıkların hiçbir anlamı olmayacak. Davalar sonuçlandıktan sonra bugün kapınızı çalan ve size çeşitli vaatlerde bulunan FETÖ avukatları sizin telefonlarınıza bile çıkmayacak. Evlatlarınız dört duvar arasında sağlıklı düşünme imkanı bulunca nasıl kandırıldıklarını anlayacaklar. Ancak o zamanki pişmanlık çok geçmiş olacak. Bugün size sözde müjdeli haberler veren 80 yaşındaki Fetullah Gülen yakında ya mezarda ya da hapiste olacak. Ama evlatlarınız vatan haini damgasıyla ömür boyu hapiste yatacaklar.

FETULLAH "MÜJDELİ GÜNLER YAKLAŞIYOR" YALANIYLA GÜNÜ KURTARIYOR!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Youtube'a yüklenen son vaazini dinledim. "Müjdeli günler yakında" diyerek cezaevindeki FETÖ üyelerini ve aileleri kandırmaya devam ediyor. Madem cezaevlerindekiler FETÖ'cü değil neden onlara böyle vaatlerde bulunuyorsun? FETÖ'nün tek amacı günü kurtarmak. Türkiye'deki davanın ABD'nin iade sürecini hızlandıracağından korkuyor.

FETULLAH ABD'DE TUTUKLANABİLİR

Herkes Fetullah Gülen'in sınırdışı edileceği ya da Türkiye'ye iade edileceğini konuşuyor. Ancak ben örgüt içerisinde Fetullah Gülen'in ABD'de tutuklanacağı şeklinde bir endişe olduğunu biliyorum. Trump yönetimi Türkiye'nin baskısı nedeniyle Gülen'i ABD'de tutuklayıp pasifize edebilir. Bu da ihtimaller dahilinde. İster tutuklama, iade ya da sınırdışı olsun. Yakında ABD'de güzel haberler geleceğine inanıyorum. Bunun farkında olan Fetullahçı hainler de bunun hazırlığını yapıyor. Bugün FETÖ'yü savunan darbecileri yarın koruyacak kimse kalmayacak.

Kaynak: Sabah.com.tr