Alçak örgütün film gibi kurgusu: Utku, otostopçu Naci'nin yeğeni çıktı!

Daha önce 'Takipteyken darbeci olması’ haberiyle gündeme gelen eski BDDK Denetim Daire Başkanı Utku Tosun, FETÖ’nün A takımında yer alan Kaynak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun’un yeğeni çıktı. Utku Tosun ve amcası Naci Tosun Konya Kulu ilçesine bağlı Kozanlı kasabası nüfusuna kayıtlı.

1986'DA İKİSİ DE ŞÜPHELİYDİ

12 Ocak 1986'da Burdur ve Isparta'da polisin çevirdiği 3 otomobilde Fetullah Gülen ile birlikte yakalanan 14 kişiden biri Naci Tosun'du. Naci Tosun o gün polise verdiği ifadesinde Gülen'i hayatında ilk kez gördüğünü söylerken, aynı otomobilde bulunmalarının sebebini "Otostop çektim. Arabaya beni aldılar" sözleriyle açıkladı. Aynı yıl yani 1986'da Kuleli Askeri Lisesi'nde dönemin okul komutanı Yaşar Büyükanıt tarafından başlatılan Fetullah Gülen yapılanması soruşturmasındaki şüpheli öğrencilerden biri de yeğen Utku Tosun'du. Soruşturma sonunda Tosun, Kuleli Askeri Lisesi'nden atıldı. Ancak sivil hayattaki kariyeri hızla yükseldi. -

EMNİYET BDDK'YI UYARDI

ABD'de Illinois Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından BDDK'da Denetim Daire Başkanı oldu. 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya el koyulması gündeme geldiğinde bankaya murakıplar atandı. Bu murakıpların değerlendirilmesinden sorumlu isim Utku Tosun'du. Bu durum, Emniyet birimlerinin dikkatini çekti. BDDK yönetici ve personelleri Tosun konusunda uyarıldı. Utku Tosun Mart 2014'te görevden alındı. Amca Naci Tosun ile yeğen Utku Tosun'un kaderleri 2014'te ikinci kez kesişti. Kaynak Holding'in de eski Yönetim Kurulu Başkanı olan FETÖ'nün himmet paralarından sorumlu olduğu belirtilen Naci Tosun, yeğeninin BDDK'da görevden alındığı yıl, 6 Ağustos'ta yurtdışına kaçtı. Hürriyet