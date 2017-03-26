Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde halka hitap ediyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Halk oylaması günü yaklaştıkça birileri kabus görüyor. Terör barınları her gün video mesaj yayınlıyor. İnanabiliyor musunuz? PKK ya hu! Açıktan HAYIR diyorlar. 22 gün kaldı. Durmak yok. Yola devam. Kapı kapı dolaşacağınıza inanıyorum.

SİZ O BAHARI DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ

Şimdi Bölücü terör örgütü... Kürt kardeşlerime aba altından sopa gösteriyorlar. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin bir türlü gelmeyen baharları için 16 Nisan'ı beklediğini görüyoruz. Şimdi diyorlar ya! "Bahar geliyor diyorlar. Baharı bekleyin." falan... Siz o baharı var ya daha çok beklersiniz çok!

AVRUPA...

Ülkemizin ayağını kaydırma fırsatı çıkar da neo nazi bozması ülkeler boş durur mu? 4500 dosya verdim neden çözmüyorsunuz? Şimdi bize ne diyorlar Alman konsolosluğunda saklanan bir ajan teröristi bize verin. Gazeteci diyorlar. Sizin yargınız adilse bizimki daha adil. Bekleyeceksiniz.

İSVİÇRE'DE SKANDAL GÖSTERİ

Almanya'nın en büyük gazetesi HAYIR propagandası yapıyor. İsviçre'de aynı şeyi yaptı. Dışişleri Bakanlığı da gereken adımı attı.

SİZ KIZ ÇOCUKLARINI DİRİ DİRİ GÖMEN CEHALETİN DEVAMISINIZ

İnsanlarımıza saldırdılar. Benim Dışişleri bakanıma izin vermediler. Aile bakanımı arabanın içinde mahkum ettiler. Bir kadın ya. Hani sizde kadın hakları vardı. Lafa geldiği zaman kadın hakları şöyle böyle diyordunuz. Siz kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o cehalet anlayışının devamısınız.

HAÇLI ZİHNİYETİ SONUNDA KENDİNİ GÖSTERDİ

AB ülkeleri Vatikan'da bir araya geldi. Bu gelişmeler bir şeyleri çağrıştırıyor. Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu. Haçlı zihniyeti sonunda kendini gösterdi. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için almıyorsunuz. Enteresan, bu toplantıya sosyal demokratlar da hristiyan demokratlar da katılıyor. Ben bunları konuştum ya, yarın seyredin.

YILANLA ÇUVALA GİREN ISIRILMAKTAN KURTULMAZ

Eskiden beri uyguladıkları yöntem fayda etmeyince atları ve itleriyle halkımıza saldırdılar. Terör örgütüne silah satıyorlar, NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye parasıyla silah yok. Neymiş, kongreden onay çıkmamış. Terör örgütüne nasıl var? Size yazıklar olsun. Yılanla çuvala giren ısırılmaktan kurtulmaz. Eskiden silahlar onlardan alındığı için kumandası dışarıda bir ülke vardı. O dönem her alanda dışarı bağımlı bir ülkeydi. Hamdolsun, bitti o günler. Kaşgarlı Mahmut, 'Dağ kement ile eğilmez, denizin önü kayıkla kesilmez' der. Bunların tehditleri de Türkiye'ye tesir etmiyor.''