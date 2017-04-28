Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Nisan'da başlayacak Hindistan
ziyareti öncesi SABAH Yazarlar Kulübü Yeni Delhi
'de panel düzenledi. Panele, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve SABAH Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve DailySABAH Yazarı İlnur Çevik ile SABAH Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz katıldı. İşte toplantıda yapılan değerlendirmeler;
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2015'te G20 Zirvesi için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir dostluk kurdu. Bu iki liderin yönetimindeki Türkiye ve Hindistan'ın yakın gelecekte daha sıkı bir işbirliği sergileyeceğini düşünüyorum. Geleceğimiz birlikte.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve SABAH Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin:
Önümüzdeki süreçte Hindistan ile birlikte atılacak adımlara şahit olabiliriz. Her iki ülkenin de geleceği parlak. Yakın gelecekte Çin, Brezilya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Rusya ve Türkiye'den oluşan E-7 ülkeleri, ulaşacakları milli gelir seviyeleriyle bugünkü G-7 ülkelerinin yerini alacak.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve DailySABAH Yazarı İlnur Çevik:
Mahatma Gandhi'nin görüşleri, günümüzde dünya çapında ezilmişlerin ve haksız muamele görenlerin yanında olmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ciddi reformlar yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya 5'ten büyüktür.
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz:
Türkiye ve Hindistan arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını keşfetmek için Yeni Delhi'deyiz. Gelecek umut verici görünüyor.