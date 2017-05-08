’dan 10 yıldır ortağı olduğu şirketle ilgili şaşırtan savunma

Giriş Tarihi: 8.5.2017 18:04 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 18:07
Aydın Doğan’dan 10 yıldır ortağı olduğu şirketle ilgili şaşırtan savunma

'ın ortağı olduğu , Ukranya ve Rusya'dan yola çıkan akaryakıt dolu gemileri muafiyetinden yararlandırmak için 'İngiltere'den geliyormuş' gibi göstermiş ve sahte evrak düzenlemişti. Devletin 64 sevkiyat işleminden 6,3 milyon dolarlık liralık vergi kaybı olduğu ortaya çıkmıştı. 2008'de başlatılan ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yargısı tarafından uyutulan soruşturma dosyası yeniden görülmeye başlandı. Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın  ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın Doğan mahkemede 10 yıldır ortağı olduğu şirket hakkında “hiçbir ilgim yok” şeklinde bir savunmada bulunarak mahkeme heyeti ve izleyicileri şaşırttı.

Ofisi'nde () örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aydın , Ertuğrul Fevzi Tuncer, Yahya Üzdiyen, Ömer İskefyeli ve avukatları katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Cumhuriyet savcılığının bana yöneltmiş olduğu suçlamalardan birisi, Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde ihale aşamasında Hayyam Garipoğlu tarafından asılsız yapılan suçlamalardı. Biz bu ihaleyi bütün prosedürlere uygun yasalar çerçevesinde kazanmıştık" dedi.

Hakkındaki akaryakıt kaçakçılığında kaybına ilişkin suçlamaları da reddeden Doğan, yurt dışından nereden ithal edilirse edilsin ithal edilen akaryakıtlardan vergi alınmadığını söyledi.

"TOPLASANIZ 10 DEFA ŞİRKET BİNASINA GİTMİŞ DEĞİLİM, SUÇSUZUM"

Doğan, ithal edilen akaryakıtın KDV'sinin ise bilahare devletin bildirdiği fiyat üzerinden pompada fiyatlara yansıtıldığını ve bunun da ödendiğini anlatarak, "10 yıl Petrol Ofisi (POAŞ) bizim holding bünyesinde bulunmaktaydı. Ancak ben fiili olarak bu şirketlerin hiçbir işlemine katılmadım ve toplasanız 10 defa şirket binasına gitmiş değilim. Yüklenen suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilsin." diye konuştu.

KARARGÂH MANŞETİ VE KAÇAKÇILIK DAVASI

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Aydın Doğan’dan 10 yıldır ortağı olduğu şirketle ilgili şaşırtan savunma
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