Erdoğan'dan fetih mesajı: Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul'un Fethinin Yıl Dönümü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstanbul'un fethinin 564. Yıldönümünün heyecan ve gururla kutlandığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bundan 564 yıl önce, daha 21 yaşında genç bir sultan iken Peygamber Efendimizin müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'i, onun kahraman ordusunu rahmet ve tazimle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"FATİH'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Sosyal, kültürel ve siyasi sonuçları sebebiyle, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İstanbul'un fethinin tüm insanlık için ibretlerle dolu bir zafer olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan itibaren farklı devletlere ve kültürlere başkentlik yapmış olan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur. Binlerce yıllık geçmişi yanında farklı dinlerden, kültürlerden ve meşreplerden sakinleriyle İstanbul, bugün de Türkiye'nin özü ve özeti gibidir.

Ecdadımızdan aldığımız ilham ve 564 yıl önce Fatih'e İstanbul'un kapılarını açan inanç, azim, kararlılıkla bu aziz şehre hizmet etmenin, Fatih'in emanetine sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi devasa projeler, İstanbul'u dünyanın en önemli iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi yapma irademizin en güzel örnekleridir. İnşallah önümüzdeki dönemde de, her bir karışı şehit bedenleriyle örülü bu şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümünü tebrik ediyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarıma en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."