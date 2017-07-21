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'li Sarıyıldız'ın vekilliği düşürülüyor!

DHA AA

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Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 16:39

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili 'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi. Sarıyıldız hakkında nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda verilecek.

Milletvekili 'ın milletvekilliği düşürülüyor. Vekilliği düşürme talebi TBMM Karma Komisyon'da kabul edildi. Nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak.

Zana için de aynı karar alınmıştı

TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine dün karar verilmişti.

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HDP'li Sarıyıldız'ın vekilliği düşürülüyor!
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