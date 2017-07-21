HDP'li Sarıyıldız'ın vekilliği düşürülüyor!

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülüyor. Vekilliği düşürme talebi TBMM Karma Komisyon'da kabul edildi. Nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak.
Zana için de aynı karar alınmıştı
TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine dün karar verilmişti.