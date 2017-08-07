Mübarek Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? - 2017 Kurban Bayramı tarihi hangi güne den geliyor? - İşte yanıtı

Her sene kutlanan ve bu yıl da tüm müslümanlar tarafından heyecanla beklenen 2017 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Bakanlığı 'nın takvimine göre '' Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak'' sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bu önemli günü fırsat bilerek tatil yapmak isteyen vatandaşlar Eylül ayının yaklaşması ile ''Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak'' sorularını sormaya başlamıştı. Bu yıl da dua ve coşkuyla kutlanacak olan Kurban Bayramı tarihini haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Kurban Bayramı bu sene 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.Heyecanla beklenen Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı. 30 Ağustos'un da bayram öncesine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar arefe günü de resmi tatil olmasını bekliyor.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.



KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ



Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.