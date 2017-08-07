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Mübarek ne zaman kutlanacak? - 2017 Kurban Bayramı tarihi hangi güne den geliyor? - İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 7.8.2017 09:48
Mübarek Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? - 2017 Kurban Bayramı tarihi hangi güne den geliyor? - İşte yanıtı

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte 2017 tarihi de merak edilmeye başladı. Her yıl kutlanan ve müslümanlar için çok önemli bir değere sahip olan Kurban Bayramı'nda kaç gün resmi tatil olacağı ise heyecanla bekleniyor. '' kutlanacak?'' cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Tatil planı yapan vatandaşlar için ''2017 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak'' sorusunun yanıtını bu başlık altında derledik. İşte o tarih...

Her sene kutlanan ve bu yıl da tüm müslümanlar tarafından heyecanla beklenen 2017 tarihi belli oldu. 'nın takvimine göre '' kutlanacak'' sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bu önemli günü fırsat bilerek tatil yapmak isteyen vatandaşlar Eylül ayının yaklaşması ile ''Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak'' sorularını sormaya başlamıştı. Bu yıl da dua ve coşkuyla kutlanacak olan Kurban Bayramı tarihini haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Kurban Bayramı bu sene 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Heyecanla beklenen Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş tatil planları yapmaya başladı. 30 Ağustos'un da bayram öncesine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar arefe günü de resmi tatil olmasını bekliyor.

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)
1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)
2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)
3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)
4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)?

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

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Mübarek Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? - 2017 Kurban Bayramı tarihi hangi güne den geliyor? - İşte yanıtı
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