Baş konukları kahraman yakınları

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
etkinlikleri Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılacağı törenle başlayacak. Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde "Başkomutan" sıfatıyla saat 11.00'de tebrikleri kabul edecek. TBMM ile Ulus'ta bulunan eski Meclis arasında geçit töreninin de gerçekleştirileceği kutlamalar kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla akşam bir resepsiyon verecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi ve iç bahçesinde düzenlenecek resepsiyona sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri de iştirak edecek. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile jandarma, emniyet, sahil güvenlik unsurlarının temsilcilerinin yanı sıra, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler de resepsiyona katılacak.
HEPSİNE DAVET GİTTİ
Resepsiyona, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül
ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevliyken İzmir adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki Fethi Sekin
'in ailesi de davet edildi. PKK mensubu teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk
'ün ailesi ile Batman'ın Kozluk ilçesinde okulundaki karne töreninin ardından evine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın
'ın ailesinin de resepsiyona katılması bekleniyor.
Bu arada Kurtuluş Savaşı şehitleri ile gazileri için Külliye'de yer alan Millet Camisi'nde mevlit okunacak ve hatim indirilecek.
ACIMIZI HAFİFLETTİ
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, SABAH'a konuştu. Davetten dolayı onur duyduklarını belirten Yalçın "Aybüke'nin devlet ve millet tarafından sahiplenilmesi bizi gururlandırdı. Devletimizin tüm kurumlarıyla yanımızda olması acımızı hafifletti. Resepsiyona katılacağız, davet edildiğimiz için gururluyuz. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın" diye konuştu.
Şehit Polis Fethi Sekin'in ailesi de davetliler arasında.
ONA DİYECEĞİM Kİ BERABER ŞEHİT VERDİK BİZ BU YOLLARDA...
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün (35) babası Asım Safitürk, oğlunun cenaze namazını kıldırması ile tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. İşte o baba Cumhurbaşkanı'nın resepsiyon davetine gururla katılacak. Safitürk duygularını SABAH'a şöyle anlattı: "Eşim ve gelinim Ayşegül Safitürk ile resepsiyona katılacağız. Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu bayram arifesinde bizi 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu ile kucaklıyor. Acılarımıza su serpiyor. Sıkıntılarımız var ise dinliyor. Kendiliğinden kapısını açıyor. Her şeyimizi paylaşıyor. Bu büyük onur. Devlet büyüğümüzün kapısını biz istemeden açması kadar güzel bir şey olabilir mi? Allah ondan razı olsun."
Asım Safitürk, Cumhurbaşkanı ile resepsiyonda yan yana gelince ona "Beraber yürüdük bu yollarda. Beraber şehit verdik bu yollarda" diyeceğini söyledi.
Trabzon'da 16 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün ailesi de davete icabet edecek. Eren'in ağabeyi Akif Bülbül, davetten dolayı gururlandıklarını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Maçka'da Eren'in katili teröristlerin bulunması için operasyonların artırılmasını isteyeceğini belirtti.
GEZEGEN KEŞFEDEN DE DAVETLİ, SANTRAL KURAN DA...
Bir 'öte-gezegen' keşfeden akademisyen ekipten köyüne ilk güneş santralini kuran Kezban Karaman'a kadar, fark oluşturan isimler Külliye'nin konuğu olacak.
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Ağustos resepsiyonu için özenle seçilen davetliler Türkiye mozaiğini de yansıtıyor. 64 yaşında ehliyet alan Tokatlı ev kadını Ayşe Altunordu ile Almanya'da gördüğü güneş enerjisi santrali sistemini köyüne kuran, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 58 yaşındaki Kezban Karaman da resepsiyonun davetlileri arasında. Havada doğum yaptıran THY kabin ekibinin de resepsiyona katılması bekleniyor. Güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir "ötegezegen" keşfeden ilk Türk bilim adamları Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Varol Keskin ile doktora öğrencisi İbrahim Özavcı da resepsiyona davet edildi.