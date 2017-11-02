İntihar eden Cem Korkmaz'ın babası Muhittin Korkmaz kimdir?

Muhittin Korkmaz'ın oğlu ünlü Youtuber Cem Korkmaz, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu! Sevenleri ve dostları Korkmaz'ın yaşadığı evin yolunu tuttu. Cem Korkmaz'ın babası da G.O.R.A ve A.R.O.G gibi filmlerden tanınan Muhittin Korkmaz. Bu intiharın ardından kullanıcılar ''Muhittin Korkmaz kimdir?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Muhittin Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ...

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi. Cem Korkmaz'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, "Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz" dedi.