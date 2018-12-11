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: Macron yalnız kalmayacak!

bugünkü köşe yazısında eylemler, restler, sokak savaşları derken dünyanın gündemine oturan Fransa ve sarı yelek protestolarını küresel sistem ve demokrasiler çerçevesinden irdeledi. İşte Duran'ın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 11.12.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 12:33
Burhanettin Duran: Macron yalnız kalmayacak!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başı protestolarla dertte. Hükümet zamlar konusunda geri adım attı ancak sarı yeleklilerin tepkisi dinmiyor. Bu da yetmezmiş gibi ABD Başkanı Trump, Macron'a sosyal medya üzerinden laf atmaya devam ediyor.

Fransız Dışişleri Bakanı, "iç işlerimize karışmayın" açıklaması yapmak durumunda kaldı. Sürmesi beklenen Macron-Trump atışması sıradan liderler arası polemik değil. Yeni dünyanın nasıl şekilleneceğinin ideolojik ve stratejik kapışmasını yansıtıyor.

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Hatırlayalım, Macron, Trump Yönetiminin "Önce ABD" politikasına karşı eleştirel bir pozisyon almıştı.

Paris'te I. Dünya Savaşı'nın bitişinin yüzüncü yıldönümü töreninde milliyetçilik eleştirisi yapmış- tı. Bu tavır Macron'un Trump ile geçinme çabasından vazgeçmesiydi. Aynı zamanda liberal değerleri savunan Merkel Almanyası ile aynı hizada saf tutmak demekti. Yani Avrupa'nın kendi başının çaresine bakması ve ordusunu kurması gerektiğini söyleyen bir siyasi merkez oluşturma gayretiydi.

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Popülist dalgaya binerek gelse de Macron, Trump'ın aksine, liberal merkezi tahkim etme niyetinde. Hatta Eylül 2017'de Sorbon'da yaptığı konuşmada Avrupa idealini "egemen, birleşmiş ve demokratik Avrupa" olarak açıklamıştı. Ancak sarı yeleklilerin protestoları küreselci, AB'ci ve liberal siyasetin derinleşen krizini gösteriyor.

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Burhanettin Duran: Macron yalnız kalmayacak!
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