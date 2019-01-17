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"B " oylamasının tarihi açıklandı

'de hükümetin konusundaki "B " 'ta parlamentoda oylanacak.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 14:21
Brexit B Planı oylamasının tarihi açıklandı

İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı. İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

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Brexit "B Planı" oylamasının tarihi açıklandı
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