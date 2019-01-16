İngiltere'de neler oluyor?

MAY'İN B PLANI NE OLACAK?
İşçi Partisi kısa bir süre önce hükümet hakkında güven oylaması teklif etti. Eğer bu hükümet bu oylamadan başarılı çıkarsa Başbakan, Pazartesi günü meclise "B Planı" sunacağını açıkladı. Şu anda hükümetin önündeki planlar arasında AB ile yenide müzakere ederek süreci uzatma, yeni bir referandum, Brexit'in iptali, erken seçim kararı ve en önemlisi anlaşmasız bir ayrılık bulunmakta. May Hükümetinin bunlardan hangisini tercih edeceği ise güven oylamasından sonra netleşecektir.