İngiltere'de neler oluyor?

THERESA MAY BREXİT KONUSUNDA NEDEN BU KADAR ISRARCI?

Bilindiği üzere Başbakan Theresa May, Cameron Hükümetinde İçişleri Bakanıydı ve referandum sürecinde kişisel olarak Brexit'i desteklemediğini açıkça ifade etmişti. Ancak Başbakan olduktan sonra 2016 yılında Brexit için oy veren yüzde 52'lik kesimin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini sıklıkla vurgular hale geldi. Bu bir yönüyle rasyonel bir argüman. Diğer taraftan, Brexit'in gündeme getirilmesi ve yürütülmesi Muhafazakar Partinin desteğiyle gerçekleştiği için alınan bu karardan geri dönülmesi hükümetin bir nevi geri adım atması anlamına gelecektir. Bu da muhafazakar partiye ciddi bir prestij kaybına neden olacağı için Başbakan alınan kararın uygulanmasından yana tavır göstermekte.