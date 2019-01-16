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'de neler oluyor?

Giriş Tarihi: 16.01.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 18:22
İngiltere'de neler oluyor?

SETA Araştırmaları Direktörü, Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Enes Bayraklı, 'nin sürecinde gelinen noktayı sabah.com.tr için değerlendirdi. Avrupa'nın şu anda kimlik krizi, ekonomik kriz ve siyasi kriz ile uğraştığını belirten Bayraklı, Brexit krizi ile birlikte Avrupa'daki mevcut krizin daha da derinleşeceğini ifade etti. İşte 10 soruda Brexit krizine ilişkin ilişkin tüm merak edilenler!

İngiltere'de neler oluyor?

THERESA MAY BREXİT KONUSUNDA NEDEN BU KADAR ISRARCI?

Bilindiği üzere Başbakan Theresa May, Cameron Hükümetinde İçişleri Bakanıydı ve referandum sürecinde kişisel olarak 'i desteklemediğini açıkça ifade etmişti. Ancak Başbakan olduktan sonra 2016 yılında Brexit için oy veren yüzde 52'lik kesimin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini sıklıkla vurgular hale geldi. Bu bir yönüyle rasyonel bir argüman. Diğer taraftan, Brexit'in gündeme getirilmesi ve yürütülmesi Muhafazakar Partinin desteğiyle gerçekleştiği için alınan bu karardan geri dönülmesi hükümetin bir nevi geri adım atması anlamına gelecektir. Bu da muhafazakar partiye ciddi bir prestij kaybına neden olacağı için Başbakan alınan kararın uygulanmasından yana tavır göstermekte.

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İngiltere'de neler oluyor?

MAY'İN B PLANI NE OLACAK?

İşçi Partisi kısa bir süre önce hükümet hakkında güven oylaması teklif etti. Eğer bu hükümet bu oylamadan başarılı çıkarsa Başbakan, Pazartesi günü meclise "B Planı" sunacağını açıkladı. Şu anda hükümetin önündeki planlar arasında AB ile yenide müzakere ederek süreci uzatma, yeni bir referandum, 'in iptali, erken seçim kararı ve en önemlisi anlaşmasız bir ayrılık bulunmakta. May Hükümetinin bunlardan hangisini tercih edeceği ise güven oylamasından sonra netleşecektir.

İngiltere'de neler oluyor?

ANLAŞMASIZ BREXİT İHTİMALİ NEDİR?

Öncelikle üç gün içerisinde hükümetin meclise bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini bildirmesi gerekli. Bu süreçte aslında 'e dair en çok konuşulan ihtimal Anlaşmasız Brexit senaryosudur. Haliyle hükümetin bir anlaşma olmadan ayrılık kararı vermesi yüksek bir ihtimal gibi durmaktadır. Ancak hükümetin şu anda içerisinde bulunduğu durum ve önündeki kısıtlı süre nedeniyle aceleci bir tavırla diğer opsiyonlara yönelmesi de mümkündür.

İngiltere'de neler oluyor?

İNGİLİZ BASINI TARAFINDAN "TARİHİ YENİLGİ" DİYE NİTELEDİĞİ SONUÇ İNGİLTERE'Yİ GENEL SEÇİMLERE GÖTÜRÜR MÜ?

2017 yılındaki erken seçim gibi 'nin yeni bir erken seçime gitme ihtimali elbette bulunmaktadır. Bunun için hükümetin böyle bir karar alması ve meclisin onay vermesi gerekli. Ya da muhalefet tarafından istenen güven oylamasında hükümetin aleyhine bir karar çıkması ve 14 gün içerisinde yeni hükümetin kurulamaması halinde ülkenin erken seçime gitmesi gerekecek.

İngiltere'de neler oluyor?

PARLAMENTODA BREXİT'İN REDDEDİLMESİNİN ARDINDAN İNGİLTERE EKONOMİSİ SÜREÇTEN NASIL ETKİLENECEK?

2016 yılında kararının alınmasından beri ülke ekonomisi zaten sıkıntıdaydı. Bundan sonraki süreçte özellikle anlaşmasız Brexit olması durumunda uluslararası sermayenin kaçışıyla birlikte ülke ekonomisinin resesyona girmesi ve bunun sonucunda işsizlik oranının ve enflasyonun hızla artma riskleri bulunmaktadır. Yani önümüzdeki süreçte belirsizlik ortamının daha fazla artması, ülke ekonomisine daha fazla olumsuz şekilde etkileyecektir.

İngiltere'de neler oluyor?

BREXIT AVRUPA BİRLİĞİNDE SONUN BAŞLANGICI MI?

'nin Birliği'nin kuruluş sürecinde yer almadığını ve uzun bir süre sonra birliğe dahil olduğunu söylememiz gerekli. Haliyle AB'nin kuruluşunda yer almayan bir ülkenin tek taraflı çıkışıyla tüm birliğin yıkılacağını söylemek kolay değil. Ancak 'in AB'nin prestijine ve geleceğine gölge düşürdüğü aşikar. Bu noktada Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sağ partilerin önümüzdeki süreçte kazanacağı yeni başarılar başka "exitlerin" yaşanmasını mümkün kılacaktır. Bu noktada Avrupa Birliğinin İngiltere'yi olabildiğince zorlayarak diğer ayrılmak isteyebilecek ülkelere bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.

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