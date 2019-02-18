Irkçı polis yasal vizeyi tanımadı

Yabancı düşmanlığında dünya liderliğine oynayan Avusturya'da yabancılar polisi bir skandala imza attı. Irkçı hükümetin görevde olduğundan bu yana hukuk dışı uygulamaların tavan yaptığı ülkede, polis 16 Kasım 2019'a kadar vizesi olan sanatçı Dilruba Balak'ın (30) vizesinin sahte olduğunu iddia etti ve vizenin üzerini tükenmez kalemle silip fotoğrafı tahrip etti.

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VİZEYE İNANMADILAR

Irkçı polis, Hollanda'dan aldığı Schengen vizesi ile 90 gün ülkede kalma hakkına sahip olan kadını merkezde sorguya çekti. Yabancılar Polisi, Türkiye ile Hollanda arasındaki bir sanat projesi için Hollanda makamlarından vize alan Balak'ın yalan söylediğinden hareket etti. Polis, deliller sunulmasına rağmen böyle bir sanat projesi olmadığı iddiasıyla, kadına yalancı damgası vurdu.

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'HERKES SANATÇI OLMUŞ'

POLİS, "Günümüzde zaten herkes sanatçı" diye başladığı konuşmasında vizenin sahte olduğunu iddia etti. Kadını dışarıya gönderip bir saat bekleten polis, ardından kadının pasaportunu istedi ve vize ile fotoğrafın üzerini karaladı, "iptal" yazdı. Irkçı polis, vizeyi iptal ettikten sonra kadına pasaportunu alay eder bir edayla, "Bununla idare et" diyerek iade etti.



ÜNİVERSİTESİNE GİDEMİYOR

Vızesi iptal edilen Dilruba Balak, yeni bir vize başvurusunda bulunmak zorunda. Viyana'daki Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kaydını yaptıran Balak, üniversiteye de gidemeyecek. SABAH'ın ulaştığı Balak, durumu hukuka intikal ettiğini dile getirip, dava sürecinde konuşmak istemediğini söyledi.



Bahri BIYIK / SALZBURG