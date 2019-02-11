2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!



Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke... Yeni gelen habere göre Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. işte ayrıntılar...