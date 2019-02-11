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2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler!

Yaz yaklaşıyor. 85 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için istemiyor. İşte 2019 Şubat itibariyle o ülkeler ve şartlar...

Giriş Tarihi: 11.02.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 17:21
2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!


Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke... Yeni gelen habere göre Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. işte ayrıntılar...

2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren uygulamaya göre, Türk vatandaşları vatandaşları almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek.

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2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Andorra -

90 gün vizesiz.

2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Arjantin

90 gün vizesiz.

2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Arnavutluk

90 gün vizesiz.

2019 Şubat ayı itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler!

Bahamalar

90 gün vizesiz.

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