Stuttgart’tan Afrika’ya şefkat harekatı

BUGÜN NELER OLDU

Stuttgart kentine bağlı Vöhringen kasabasında yaşayan Burak (28) ve Aylin (25) Şahin, dört yıl önce evlendi ve balayı için Tanzanya'ya gitti. Zanzibar'ın köylerinde gördükleri yoksulluktan çok etkilenen çift, her Kurban Bayramı'nda Afrika ülkelerine gidip yoksul ve yetim çocukları sevindiriyor. Şahin çifti, bavullarına çikolata, şeker, ayakkabı ve kıyafet doldurup çocuklara dağıtıyor.GEZİLERİNİ Kurban Bayramı'na denk getirdiklerini ifade eden Burak Şahin, "Bu yıl eşim hamile olduğu için birlikte gidemedik. Dört arkadaşım ile Etiyopya'nın en fakir şehirlerinden biri olan Harar'a gittim. Bayramda 200 adet kurban kesip gönüllülerden oluşan ekiple muhtaçlara dağıttık. Futbol oynadığım SG Vöhringen kulübünden de forma, ayakkabı, kıyafet ve para yardımını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.ŞAHİN çifti, Afrikalı çocuklar için seferber olma kararını şu sözlerle dile getirdi: "Biz beş yıldızlı otelde tatil yaparken, köylerde açlıkla boğuşan çocuklar vardı. Ertesi yıl soluğu yine Afrika'da aldık. Ancak bu kez beş yıldızlı otelde tatile değil İstanbul'da tanıştığımız İlahiyat Fakültesi öğrencisi Etiyopyalı İbrahim Yusuf Abadier'in tavsiyesiyle Etiyopya'nın en fakir şehirlerinden biri olan Harar'a gittik. Giderken yanımızda götürdüklerimizi çocuklara dağıttık. Bu yardım, çevremdeki yardımseverlerin de desteği ile çığ gibi büyüdü."