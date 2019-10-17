Peki sizin derdiniz ne?

Avrupa ülkelerinin liderleri, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'na karşı çıkıyor. Günlerden beri Türkiye'ye dönük her türlü eleştiriyi yapan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bir türlü ne istediğine karar veremedi. Ne Merkel'in Almanyası, ne Macron'un Fransası, ne Kurz'un Avusturyası, ne Rutte'nin Hollandası, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyor.



NİYE DESTEKLEMİYORSUNUZ?

Mülteciler gelmesin istiyorsunuz. Türkiye buna makul bir yol gösteriyor. Türkiye, "Güvenli bölge oluşturalım. Mültecileri oraya yerleştirelim" diyor. Buna da karşı çıkıyorsunuz. Türkiye güvenli bölge için adım atar atmaz ise yaygarayı basıyorsunuz. Halbuki bu operasyonu en çok sizin sonuna kadar desteklemeniz gerekiyor.

5 maddede "Barış Pınarı" operasyonu

HANİ BİZ DOSTTUK?

Çünkü Avrupa ülkeleri olarak sizler bu operasyona destek çıkmazsanız, Türkiye'nin sınır güvenliği gibi AB'nin de sınır güvenliği tehlikeye düşmüş olacak. Ancak AB, NATO müttefiki Türkiye'ye destek vermek yerine, tehdit etmeyi tercih ediyor. Türkiye'nin "dost" ve "müttefik" olarak bildiği Almanya'da siyasiler Türkiye'ye yaptırım talebinde birbiriyle yarışıyor.



DÜŞMANCA TAVIR

Almanya'da hükümet partileri CDU ve SPD'nin yanı sıra diğer tüm partiler de Türkiye aleyhine düşmanca açıklamalar yapıyorlar. Yeşiller Partisi NATO'nun özel oturumda bir araya gelmesini istiyor, Yeşiller Eşgenel Başkanı Annalena Baerbock, Alman hükümetine bu yönde çağrıda bulunarak Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını iddia ediyor. FRANKFURT



SCHMID'DEN TUHAF TALEP

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, haddini aşarak, Türkiye'ye yönelik tuhaf bir yaptırım talep etti. Schmid, "Askeri işgal ile ilişkisi olan herkese AB genelinde bir giriş yasağı uygulansın" dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise Türkiye'ye yaptırımlar konusunda uyardı.



YAPTIRIM YANLIŞ OLUR

Hardt, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı yaptırımlar zararlı olur. NATO'nun güneydoğu kanadında güçlü ve sağlam bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi. Hardt, "Askeri operasyonu eleştirmek farklı, Türkiye'yi zayıflatacak önlemler almak farklı şeyler" dedi ve yaptırımın kesinlikle yanlış olacağını dile getirdi.