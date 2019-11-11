Yeni duvarlar inşa ettik

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde kutlandı. Kutlamaya, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve on binler katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, halkı cesaretli ve hoşgörülü olmaya çağırdı.STEINMEIER, insanlık dışı bir yapı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı'nın artık yok olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, "Ancak ülkede yeni duvarlar oluştu. Mutsuzluk, öfke, nefret duvarları. Yabancılaşma duvarları. Görünmez, ancak yine de bölen duvarlar. Birlikteliğimizin önünde duran duvarlar" dedi.