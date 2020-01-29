İkiyüzlü Göttlich

BUGÜN NELER OLDU

Alman Futbol Federasyonu (DFB), 2. Lig takımı St. Pauli taraftarlarının açtığı YPG terör örgütü pankart ve paçavralarını cezalandırmadı. Federasyon, St. Pauli'nin Sınırsız Doktorlar Örgütü'ne bağışta bulunacağını belirterek ceza kesmedi. Cenk Şahin'i Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdiği için kovan Kulüp Başkanı Oke Göttlich, YPG olayında kulübü 'fikir özgürlüğümüz' diye savundu.GÖTTLICH, "St. Pauli, siyasi bir kulüptür. Fikir özgürlüğü pazarlık konusu olamaz. Bize göre spor siyasidir" dedi. İkiyüzlülük örneği sergileyen ve DFB'ye gözdağı veren başkan, istediğini elde etti. Dosyayı kapatan hâkimler de ikiyüzlü davranıp, "Dünyanın her yerinde stadyumlarda içeriğine bakılmaksızın siyasi mesajlar vermek yasaktır" dedi, örgüte desteği görmezden geldi.yılında Almanya'ya mülteci akını olduğundaST. Pauli kulübü SABAH'ın sorularına yanıt vermemeyi tercih ederken, sadece şu açıklamayı yaptı: Şahin olayında fikir özgürlüğü hiçbir zaman sorgulanmadığı için sorularınıza şaşırdık. Tabii ki özgürlükçü, demokratik temel düzene ve temel haklara saygı duyuyoruz.CENK Şahin de fikir özgürlüğünü ortaya koyup Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren paylaşımda bulunmuştu. Bu davranışının bedelini kulüpten kovularak ödedi.Bundesliga ve Bundesliga 2 ekipleri, "Yardım ediyoruz. Sığınmacılar hoş geldiniz" pazu bandı takmıştı. St. Pauli kampanyaya katılmayı reddetmişti. Aynı kulüp PKK'lı Deniz Naki'yi sahiplenmişti. Kulüp taraftarları da ırkçılıkları ile ön plana çıkıyor.