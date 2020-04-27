Bir babanın evlat savaşı

BUGÜN NELER OLDU

Danimarka'da seyahat acentesi işleten Konyalı Yaşar Olgun'un iki kızı, 26 Mayıs 2016 günü 'Hafta sonu için bir yerlere gideceğiz' diyerek evden ayrıldı. Kızlar dönmeyince telaşlanan baba, günler sonra kızlarını DEAŞ'ın kaçırdığını öğrendi. Bunun üzerine baba, kızlarını bulmak için Türkiye'ye gitti. Şüphelendiği tüm adreslere baskın düzenlendi ancak sonuç alınamadı.KIZLARININ Suriye'de olduğunu öğrenen baba, iç savaşı hiçe sayıp kızları Leyla ve Hazal'ı aramaya başladı. Kızlarının adresini bulan baba, kaçırmak için fırsat kolluyordu. Bu sırada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonun gerçekleşmesiyle DEAŞ dağılma sürecine girince kızlar, örgütten kaçtı ve babalarına kavuştu. Olgun ve kızları daha sonra Türkiye'nin yolunu tuttu.BABA ve iki kızı 29 Aralık 2017 günü Türkiye sınırına yaklaşınca terör örgütü YPG tarafından durduruldu. Babanın yalvarmaları sonuç getirmedi ve YPG sözde mahkeme kurup kızları 18 ay hapse mahkûm etti. Hapis süreleri dolunca da kızları dağa kaçırdı. Umudu kesmeyen Olgun, kızlarını YPG'nin elinden kaçırmayı başardı, 22 Ocak 2020 günü Habur Sınır Kapısı'na kadar getirtti.KIZLARINI Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden baba, artık iki kızına kavuşacağı günü iple çekiyor. Yaşar Olgun, "Ben kendi çabamla bu kadarını başardım. Kızlarım şimdi Şırnak T tipi cezaevinde tutuklu. Kandırılan kızlarıma bir an önce kavuşmak istiyorum. 'Kızlarını bırakıyoruz. Gel al' haberini bekliyorum" dedi.