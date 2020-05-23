Cumhurbaşkanından Müslümanlara teşekkür

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramın bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kaldığına dikkat çekti. Steinmeier, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Sizler ve hepimiz için gelecek seneye bayramı tekrar birlikte kutlayabilmeyi diliyorum. Bu sene bayramı alışık olduğumuz gibi birlikte kutlayamıyoruz" dedi.RAMAZANBayramı'nın Hanau'da işlenen ırkçı terör saldırısının da gölgesinde kaldığını vurgulayan Steinmeier, "Saldırı beni derinden sarstı" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine komşu olan Müslümanlara iftar yemeği verdi.