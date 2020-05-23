Haberler Avrupa Haberleri Cumhurbaşkanından Müslümanlara teşekkür

Cumhurbaşkanından Müslümanlara teşekkür

Almanya Steinmeier, mesajı yayımladı ve, “Bu sene bayramı alışık olduğumuz gibi birlikte kutlayamıyoruz” derken, Müslümanlara teşekkür etti

Giriş Tarihi: 23.5.2020 ABONE OL
Cumhurbaşkanından Müslümanlara teşekkür
CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramın bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kaldığına dikkat çekti. Steinmeier, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Sizler ve hepimiz için gelecek seneye bayramı tekrar birlikte kutlayabilmeyi diliyorum. Bu sene bayramı alışık olduğumuz gibi birlikte kutlayamıyoruz" dedi.

İFTAR YEMEĞİ VERDİ
RAMAZAN Bayramı'nın Hanau'da işlenen ırkçı terör saldırısının da gölgesinde kaldığını vurgulayan Steinmeier, "Saldırı beni derinden sarstı" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine komşu olan Müslümanlara iftar yemeği verdi.

Murat TOSUN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanından Müslümanlara teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA