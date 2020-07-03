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’un Alman Milli yıldızı Podolski, kendisini Türkiye’de güvende hissettiğini, gerekli tedbirlerin aldığını anımsatıp, ‘tatile gelin’ çağrısı yaptı

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Antalya’ya bekliyorum
FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, "Alman turistleri Antalya'ya çağırıyorum" dedi. Podolski, "Kendimi burada güvende hissediyorum. Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Antalya'ya gelecek turistler, özellikle benim ülkemden gelecekler için bu sene de gelebilmelerini umuyorum. Onları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde" diye konuştu. Podolski, koronavirüs süreci başladığından itibaren bireysel ve kulüp olarak da gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. (DHA)
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Antalya’ya bekliyorum
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