Antalya’ya bekliyorum

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, "Alman turistleri Antalya'ya çağırıyorum" dedi. Podolski, "Kendimi burada güvende hissediyorum. Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Antalya'ya gelecek turistler, özellikle benim ülkemden gelecekler için bu sene de gelebilmelerini umuyorum. Onları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde" diye konuştu. Podolski, koronavirüs süreci başladığından itibaren bireysel ve kulüp olarak da gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. (DHA)