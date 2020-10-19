Mecbur olmadıkça evden çıkmayın

Koronavirüsün kontrolden çıkma riskinin olduğu Almanya'da Başbakan Angela Merkel, yayınladığı video mesajda vatandaşlara "dikkatli olun" çağrısında bulundu. Her günün çok önemli olduğunu belirten Merkel, "Salgının çok ciddi bir aşamasındayız" dedi. Gerekli olmadığı sürece başka insanlarla irtibat kurmamalarını ve seyahat etmemelerini isteyen Merkel'in mesajı aynı zamanda Türkçe altyazılı olarak da yayınlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in yakın korumasının koronavirüse yakalanması üzerine Cumhurbaşkanı kendisini karantina altına aldı. Cumhurbaşkanının ilk testi ise negatif çıktı./ BERLİN