PKK tehdidine boyun eğmem

Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının yanı sıra işgal ettiği bölgelerde yaşananlara yönelik baskıcı politikalarını ele aldı. İnsanların kanlı örgüt tarafından kaçırılması ve muhaliflerin evden zorla alınmasına dönük araştırmalar yürüttü. PKK tarafından sınır dışı edilen, Suriye sınırından Türkiye'ye kaçan insanlarla görüştü. Kadınların YPG'den kaçtıklarını anlatınca ve araştırtmalarını derinleştirince ölümle tehdit edildi.2016'danbu yana sınır bölgesinde araştırma yürüten Netjes, "Mültecilerin nereden geldiğini araştırıyorum. Arapça bildiğim için onlarla rahat anlaşıyorum. Rus güçleri veya Esed rejiminden kaçtıklarını söyleyeceklerini düşünüyordum. Ama sürpriz şekilde, YPG'nin evlerini ele geçirdiğini söylüyorlardı. Bu benim için bir başlangıç noktası oldu" dedi. Netjes, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere giden sayılı Batılılardan biri olduğunu ifade etti.Kürtlerin çoğunluğunun, kendilerine acı çektiren PKK/YPG'ye karşı olduğunu anlatan Netjes, "Çok sayıda Kürt genci Suriyelilerle savaşmamak için askere gitmek istemiyor. Kürtler, terör tehdidi yüzünden Suriye'den ayrıldıktan sonra geri dönmek istemiyor. Ben PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerini görmezden gelmediğim için hedef alındım. Tehditlere rağmen bölgedeki araştırmalarımı sürdüreceğim" dedi. FRANKFURT56 yaşındaki gazeteci Rena Netjes, tehdit almaya alışık olduğunu ancak bu seferki tehditlerin ciddileştiğini söyledi. Mesajlarda, Hollanda'da ve İstanbul'daki evini bulacaklarını yazdıklarını dile getiren Netjes, "Türk propagandası yaptığımı ifade ediyorlar. 'Hollanda ve İstanbul'daki evini bulacağız. Kapına bir paket gelecek' dediler. Sosyal medya hesaplarımı çökertmeye çalıştılar. Adıma sosyal medyada ve müstehcen sitelerde hesaplar açtılar. Bir ay içerisinde, 'Yakında öleceksin' tehdidi içerikli 12 e-posta aldım. RojavaKurd adlı hesaptan tehditler yağıyor" dedi.