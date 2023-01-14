Alman halkının kömürle imtihanı

Almanya'dasavaşın getirdiği yüksek enerji faturası, ülkede halkın düzenini bozdu. Enflasyon ve hayat pahalılığını da ciddi biçimde hisseden halk her alanda tasarrufa yöneldi. Evlerde kalorifer vanaları kapatıldı, şömineli evler odun yakmaya, baca tertibatı bulunan eski evlerde sobaya geçiş başladı. Evi veya dairesinde baca tertibatı olmayanlar mangal yakarak ısınmaya kalkınca zehirlenmeler başladı.Evde yakılan mangaldan zehirlenmenin son örneği Wiesbaden kentinde yaşandı. Dairesinde ısınmak için mangalı tutuşturan bir kadın, karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldı. Telefon açıp kendini iyi hissetmediğini söyleyen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kadının durumu gizlemeye kalktığını ancak itfaiyecilerin evde yeni söndürülmüş mangal bulduğunu açıkladı.BONN kenti yakınlarındaki Köningswinter'de çatı katında yaşayan 4 kişilik bir aile, yine dairede mangalla ısınmaya kalkınca dumandan zehirlendi. Kiel kentinde bir binada yakılan sobadan sızan gaz, evde alarma neden oldu. Bir kişi zehirlenmeden dolayı hastaneye kaldırıldı, 12 kişi itfaiye tarafından evden tahliye edildi. Yine Ahlen kentinde 5 kişilik bir aile, sobadan zehirlendi.Dortmundlu doktor Süleyman Soytürk, karbonmonoksite karşı uyarıda bulundu: Ayıkken karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan insanlarda o anda baş ağrısı ve bulantı semptomları oluşur. Eğer kişi karbonmonoksite uykuda maruz kalırsa hiçbir semptoma uğramaz. Hücrelere nüfuz eden gaz, kandaki oksijeni düşürür, bilinç kaybına yol açar ve gaza maruz kalma sürerse ölüm gelir. Zehirlenme sonrası oksijen takviyesi ve kortizonlu tabletler uygulanır.