Oylar Türkiye’ye gönderildi

Avrupaülkelerinde kullanılan oylar, dün beş havalimanında toplandı. Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Lüksemburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Mainz, Münster'den oy çuvalları Köln/Bonn Havalimanı'na getirildi. Buradan Köln Başkonsolosluğu oyları ile birlikte THY uçağına yüklenip Türkiye'ye gönderildi.Bir uçak da önce Berlin Brandenburg Havalimanı'na indi. Buradan Berlin, Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oyları aldı. Aynı uçak, Kopenhag, Stockholm ve Londra'ya da uğrayıp bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak sandık saklama ve ulaştırma komisyonu üyelerinin eşliğinde Ankara'ya uçtu. KÖLN