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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Oylar Türkiye’ye gönderildi

Oylar Türkiye’ye gönderildi

Seçimin tamamlanmasının ardından temsilciliklerde toplanan oylar, dün Almanya’nın iki havalimanından uçaklarla Türkiye’ye gönderildi

OYLAR KÖLN'DE BİRLEŞTİ
Avrupa ülkelerinde kullanılan oylar, dün beş havalimanında toplandı. Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Lüksemburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Mainz, Münster'den oy çuvalları Köln/Bonn Havalimanı'na getirildi. Buradan Köln Başkonsolosluğu oyları ile birlikte THY uçağına yüklenip Türkiye'ye gönderildi.



DÖRT HAVALİMANINA UĞRADI
Bir uçak da önce Berlin Brandenburg Havalimanı'na indi. Buradan Berlin, Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oyları aldı. Aynı uçak, Kopenhag, Stockholm ve Londra'ya da uğrayıp bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak sandık saklama ve ulaştırma komisyonu üyelerinin eşliğinde Ankara'ya uçtu. KÖLN
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Oylar Türkiye’ye gönderildi
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