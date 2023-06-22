Cami cemaatinden insanlık dersi

Olay Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Gernsbach'ta gerçekleşti. Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Z. K. adındaki Afgan kadının cenazesi ortada kaldı. Belediye cenazeye sahip çıkan olmayınca yakma kararı aldı. Belediyede çalışan bir Türk, durumdan haberdar olunca Rastatt Mevlana Camisi yönetimini aradı.Devreye giren cami derneği yöneticileri, belediyenin cenazeyi yakmasının önüne geçti. Dört çocuk annesi kadının cenazesi, camide kılınan cenaze namazının ardından Ratsatt Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. Cami derneği başkanı Metin Pusmaz, "Müslüman bir kadının cenazesinin yakılmasına izin veremezdik. Cenaze masraflarını üstlendik" dediAlmanya'da sahip çıkılmayan cenazeler, belediye tarafından defnedilmek yerine yakılıyor. Daha önce de Afgan kadının cenazesi gibi çok sayıda Türk ve Müslüman'ın cenazesi yakılmak istenmişti. Durumdan haberdar olan cami cemaati, her defasında cenazeyi sahiplenip, masraflarını ödeyip cenazelerin Müslüman mezarlıklarına defnedilmesini sağlamıştı.