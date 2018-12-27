Darda ve çaresiz hallerde kalan insanların Ali-i İmran suresinin iki ayetini okunması tavsiye edilir. Darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken dualar ile ilgili araştırmalar yapanlar aşağıda bulunan ayetleri dilediği vakitte okuyabilirler.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarındaki programında darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken ayetleri açıkladı. Al-i imran suresinin aşağıda bulunan ayetlerini darda ve zor durumda kalan kişiler okuyabilirler.

DARDA VE ZOR DURUMDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR

AL-İ İMRAN SURESİ

26- De ki: ''Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğinde verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.''

27-'' Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğinde de hesapsız rızık verirsin.''