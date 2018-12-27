Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken dualar
Darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken dualar Devamı

Darda ve çaresiz hallerde kalan insanların Ali-i İmran suresinin iki ayetini okunması tavsiye edilir. Darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken dualar ile ilgili araştırmalar yapanlar aşağıda bulunan ayetleri dilediği vakitte okuyabilirler.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarındaki programında darda ve çaresiz durumlarda okunması gereken ayetleri açıkladı. Al-i imran suresinin aşağıda bulunan ayetlerini darda ve zor durumda kalan kişiler okuyabilirler.

DARDA VE ZOR DURUMDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR

AL-İ İMRAN SURESİ

26- De ki: ''Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğinde verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.''

27-'' Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğinde de hesapsız rızık verirsin.''

İLGİLİ SON HABER
HABERLER Nihat Hatipoğlu ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 173 Nihat Hatipoğlu haberi sayfamızda bulunuyor.
Ayların değil yılların birincisi
Ayların değil yılların birincisi
Nihat Hatipoğlu’yla Mevlid-i Nebi’ye büyük ilgi 02.12.2018 Yaşam
Nihat Hatipoğlu’yla Mevlid-i Nebi’ye büyük ilgi
Hatipoğlu bugün Manisa’ya geliyor
Hatipoğlu bugün Manisa’ya geliyor
Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler... 20.11.2018 Yaşam
Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...
Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili
Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili
Nihat Hatipoğlu Doğu’da binlerle buluştu 08.11.2018 Yaşam
Nihat Hatipoğlu Doğu’da binlerle buluştu
Nihat Hatipoğlu, Veysel Karani'de söyleşiye katıldı 05.11.2018 Yaşam
Nihat Hatipoğlu, Veysel Karani'de söyleşiye katıldı
Kadınlar nasıl namaz kılmalı? 01.11.2018 Yaşam
Kadınlar nasıl namaz kılmalı?
DAHA FAZLA HABER
GALERİ
Resul Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’in zalimlere son hitabı
Resul Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’in zalimlere son hitabı
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)
Kerbela ve Muharrem (Aşure günü neler yapmalı?)
VİDEO
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası!
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası!
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası!
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası!
Kadınlar camiye daha çok gitsin çağrısının ardından Nihat Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu
"Kadınlar camiye daha çok gitsin" çağrısının ardından Nihat Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu
Nihat Hatipoglu'ndan sınavlardan önce okunacak dua
Nihat Hatipoglu'ndan sınavlardan önce okunacak dua
Avuç içindeki çizgiler kaderimizi belirler mi?
"Avuç içindeki çizgiler kaderimizi belirler mi?"
Cami ismi 4 büyük meleğin ilk harflerinden mi geliyor?
"Cami ismi 4 büyük meleğin ilk harflerinden mi geliyor?"
DAHA FAZLA VİDEO
BİZE ULAŞIN