PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, ramazan ayı boyunca atv ekranlarında yayınlanan sahur ve iftar programında izleyicilerle buluşuyor. Stüdyoda bulunan konukların merak ettiği soruları yanıtlayan Hatipoğlu, önceki akşam sevip de kavuşamayanların yüreğine su serpen bir konuşma yaptı. Sevgilisinden ayrılmak zorunda kalan Mesut Karımog, "Sevenleri ayırmanın vebali nedir?" diye sordu.

İTİBAR EDİLMELİDİR

"Sevenler kıymetlidir, değerlidir. Onlara itibar edilmelidir" diyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Gerekçe ne olursa olsun, babası, annesi, çevresi istemeyebilir. Ortada çok önemli bir şey yoksa sevenleri ayırmak zulümdür, haram olan bir davranıştır. Sizlere Allah daha iyisini nasip etsin diye temenni edelim ama sizi ayırmaları yanlıştır."