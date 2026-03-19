Akran zorbalığına sessiz kalan anne baba da suçlu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na son dönemde okullarda sıkça rastlanan akran zorbalığı konusu soruldu. Nihat Hoca, bu konuda okul yönetimi, anne-baba ve öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi
KUL HAKKINA GİRER Nihat Hatipoğlu'na iftar programında izleyicilerden İlkay Gülen, "Akran zorbalığına göz yuman anne babaların vebali nedir?" diye sordu. Hatipoğlu, soruya şöyle cevap verdi: "Bu elbette kul hakkına girer. Okul yöneticilerinin bu çocukları makul şekilde uyarmaları gerekiyor. Tabii en çok iş ailelere düşüyor. Evlatlarının akran zorbalığı yaptıklarını bilmelerine rağmen anneler babalar sessiz kalıyorsa o suçun ortağı olurlar!"