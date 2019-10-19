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Son Dakika: MSB'den açıklama! "PKK/’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

"TSK tarafından ’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

Giriş Tarihi: 19.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:47
Son Dakika: MSB'den açıklama! PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada;

1. TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

2. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

3. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır. denildi.

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Son Dakika: MSB'den açıklama! "PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
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